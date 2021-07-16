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Роспотребнадзор заявил о стабилизации ситуации с COVID-19 в России

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Анна Попова
Анна Попова
Фото: Сергей Карпухин / ТАСС
Глава Роспотребнадзора Попова заявила, что ситуация с COVID-19 в России стабилизируется

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о «наметившейся стабилизации» ситуации с COVID-19 в России за прошедшие пять суток и на прошедшей неделе. Об этом сообщает РИА Новости.

Попова отметила, что заболеваемости коронавирусом в Москве снижается с 37% на 25-й неделе до 20% на текущей неделе, но параллельно растет в других регионах.

По словам главы ведомства, эпидемическая ситуация в регионах остается напряженной, но вместе с тем за прошедшие пять суток и на прошлой неделе наблюдается наметившаяся стабилизация, замедление темпов прироста заболеваемости.

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