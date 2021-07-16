Попова оценила распространенность штамма «дельта»

Распространенность штамма «дельта» в России составляет порядка 70 процентов. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Ее слова приводит РИА Новости.

«В Российской Федерации по результатам молекулярно-генетического мониторинга наблюдается рост встречаемости штамма "дельта" с единичных находок в апреле, 41 процент в июне, до 67,9 процентов за прошедший период июля месяца, то есть сегодня распространенность составляет порядка 70 процентов», — отметила Попова.

По ее словам, эпидемиологическая ситуация в Москве стала лучше, доля столицы в общей заболеваемости по стране снизилась с 37 процентов до 20 процентов на текущей неделе. Однако обстановка в других регионах остается напряженной. Вместе с тем за прошедшие пять суток наметилась стабилизация с приростом заболеваемости.

С понедельника, 19 июля, власти Москвы отменят систему QR-кодов в столичных кафе и ресторанах. По словам мэра Сергея Собянина, ситуация с коронавирусом в городе продолжает оставаться сложной, но основные показатели улучшаются уже четвертую неделю.