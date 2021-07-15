Попова рассказала о прохождении третьей фазы испытаний российскими вакцинами

Анна Попова рассказала, что почти все российские вакцины прошли третью фазу испытаний

Практически все российские вакцины от COVID-19 прошли третью фазу испытаний. Результаты были представлены российскому регулятору, который одобрил препараты. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью «Комсомольской правде».

По ее словам, третий этап в условиях пандемии коронавируса шел параллельно с гражданской вакцинацией.

«Но по двум вакцинам он уже практически завершен. То, что мы сейчас с вами видим, — это огромное количество людей, которые в Российской Федерации получили вакцину», — отметила Попова.

Она подчеркнула, что эффективность российских препаратов подтвердилась на практике.

Ранее глава Роспотребнадзора заявила, что ситуация с COVID-19 в России остается напряженной. По ее мнению, необходим коллективный иммунитет к коронавирусу на уровне 80 процентов, однако пока ориентиром при обязательной вакцинации остаются 60 процентов сотрудников организаций.

