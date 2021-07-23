Собянин рассказал о вакцинации московских пенсионеров

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о ходе кампании по вакцинации столичных пенсионеров. Об этом сообщает ТАСС.

По словам градоначальника, на сегодняшний день в городе привились около миллиона пенсионеров. «Никаких там сложных последствий нет, наоборот, эти люди, мы видим, меньше болеют и значительно, просто в разы, в разы меньше смертность», — сказал мэр в эфире телеканала «Россия 1».

Также Собянин вновь обратился к москвичам старшего поколения с призывом вакцинироваться «сейчас даже на спаде заболеваемости».

Ранее Сергей Собянин заявил, что Москва прошла пики заболеваемости коронавирусом. Он добавил, что заболеваемость COVID-19 в Москве снижается пятую неделю подряд. Кроме того, в городе ежедневно прививаются около 90 тысяч человек. Собянин также рассказал, что привитые от коронавируса заболевают намного реже, а если и болеют, то переносят инфекцию нетяжело.