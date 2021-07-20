Число привитых от коронавируса в Москве превысило четыре миллиона

В Москве более четырех миллионов человек привились от коронавируса. Свыше двух миллионов из них получили оба компонента вакцины. Об этом сообщает ТАСС.

Вакцинироваться от COVID-19 бесплатно в столице может любой не имеющий противопоказаний гражданин старше 18 лет в одном из пунктов на базе городских взрослых и детских поликлиник. Также в городе работают временные прививочные пункты в популярных общественных местах. Сейчас в Москве функционируют около трех сотен точек вакцинации.

Москвичи могут привиться российскими препаратами «Спутник V» или «ЭпиВакКорона». По данным на вторник, 20 июля, вакцина «КовиВак» в столице закончилась.

За последние сутки столице выявили минимальное с начала июня число новых случаев COVID-19 — 3188. Таким образом, прирост в городе существенно снижается второй день подряд (позавчера было 4357 случаев, а вчера — 4007). Скончался 101 пациент.

Ранее стало известно, что Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России получит разрешение на клинические испытания своей вакцины от коронавируса.