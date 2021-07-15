Россия
 
Последние новости
Кремль ответил на претензии экспертов к статье Путина
Россиянин выследил девушку, пришел ночью и поджег ее квартиру
В Москве появилась новая «ловушка» для водителей 
Пилот оценил предложение допустить в Россию зарубежные вакцины от COVID-19
Российский врач назвал два наиболее уязвимых перед коронавирусом органа
Раскрыты характеристики Xiaomi Mi 12
Попова рассказала о прохождении третьей фазы испытаний российскими вакцинами
США поделились ожиданиями от переговоров с Меркель по «Северному потоку-2»
Девочка нашла отправленное 37 лет назад послание в бутылке
К собеседнику Соловьева из Германии пришли полицейские во время прямого эфира
Новости партнеров
Прослушать новость

ФМБА назвали сроки начала клинических исследований вакцины от COVID-19

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
ФМБА пообещали разрешить клинические испытания пятой вакцины от COVID-19 на этой неделе

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России получит разрешение на клинические испытания своей вакцины от коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова главы ведомства Вероники Скворцовой.

Скворцова отметила, что проводимый на протяжении многих месяцев эпидемиологический надзор во всех 85 субъектах РФ показывает необходимость вакцинации.

По ее словам, один процент привитых дает снижение ежесуточного числа инфицированных на 0,27 процента. «Если исходить из того, что у нас ежесуточный прирост сейчас в стране чуть больше 0,4 процента, что такое 0,27 процента — это очень много», — добавила глава ведомства.

Ранее Вероника Скворцова сообщала, что вакцина разработана на новой технологической платформе и нацелена на развитие клеточного иммунитета. Ее доклинические испытания завершились в июне.

На данный момент в России зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В России анонсировали клинические испытания новой вакцины
Эпидемиолог дал совет оставшимся без антител к COVID-19 после прививки россиянам
В России создали вакцину от COVID-19 со сроком иммунитета до 17 лет