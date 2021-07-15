ФМБА назвали сроки начала клинических исследований вакцины от COVID-19

ФМБА пообещали разрешить клинические испытания пятой вакцины от COVID-19 на этой неделе

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России получит разрешение на клинические испытания своей вакцины от коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова главы ведомства Вероники Скворцовой.

Скворцова отметила, что проводимый на протяжении многих месяцев эпидемиологический надзор во всех 85 субъектах РФ показывает необходимость вакцинации.

По ее словам, один процент привитых дает снижение ежесуточного числа инфицированных на 0,27 процента. «Если исходить из того, что у нас ежесуточный прирост сейчас в стране чуть больше 0,4 процента, что такое 0,27 процента — это очень много», — добавила глава ведомства.

Ранее Вероника Скворцова сообщала, что вакцина разработана на новой технологической платформе и нацелена на развитие клеточного иммунитета. Ее доклинические испытания завершились в июне.

На данный момент в России зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».