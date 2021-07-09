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В России анонсировали клинические испытания новой вакцины

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Фото: Шамиль Жуматов / Reuters

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) анонсировало клинические испытания новой российской вакцины от коронавируса «Мир-19». Об этом рассказала директор ФМБА Вероника Скворцова. Ее слова приводит ТАСС.

Доклинические испытания препарата завершены в июне.

«В доклинических исследованиях доказаны безопасность, иммуногенность и протективность (защитный потенциал) вакцинного препарата. Подготовлен пакет документов для получения разрешения на проведение клинических исследований 1-3-й фаз, который в конце июня был внесен в министерство здравоохранения», — сказала Скворцова.

Вторая фаза клинических исследований завершится в августе, и, в случае подтверждения эффективности, препарат зарегистрируют. По словам Скворцовой, вакцина «Мир-19» разработана на новой технологической платформе и нацелена на развитие клеточного иммунитета.

В ходе эксперимента доказано, что концентрация вируса у животных снижается в 10 тысяч раз, и выяснено, что действие вакцины эффективно в первые 2-3 суток после инфицирования человека. При этом новый препарат не влияет на геном человека и актуален для разных штаммов коронавируса, включая британский и индийский.

Ранее эпидемиолог Роспотребнадзора дал совет оставшимся без антител к COVID-19 после прививки россиянам. По его словам, если после введения двух компонентов вакцины у человека остаются нулевые титры антител, через шесть месяцев ему стоит привиться другим препаратом.

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