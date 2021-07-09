Врач объяснил рост груди у женщин после вакцинации от коронавируса

Случаи увеличения груди у жительниц Норвегии после вакцинации от коронавируса американским препаратом Pfizer могут быть связаны с определенным уровнем хронического воспалительного процесса, потому что каждая прививка — это вызванное заболевание. Так их в беседе с «Лентой.ру» объяснил пластический хирург, доктор медицинских наук Игорь Короткий.

«Во время болезни у человека могут отекать те или иные части тела, особенно лимфоидная ткань, железистая ткань, из которой состоит молочная железа», — пояснил специалист.

Он добавил, что при этом возможен микротромбоз вен молочной железы. В то же время, по словам специалиста, «такие же явления вполне могут иметь место в яичниках и вообще во всех органах», а мужчины могут столкнуться «и с отеками простаты, и с отеками яичек».

Ранее сообщалось, что десятки жительниц Норвегии рассказали в социальных сетях об увеличении груди после прививки от COVID-19 американской вакциной Pfizer. Так, 17-летняя Эмма из Осло написала, что из-за побочного эффекта ей понадобился бюстгальтер на размер больше.