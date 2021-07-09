У привившихся вакциной Pfizer женщин начала расти грудь

Десятки жительниц Норвегии рассказали об увеличении груди после прививки от COVID-19 американской вакциной Pfizer. Своими наблюдениями женщины поделились в социальных сетях, сообщает портал NRK.

Так, 17-летняя Эмма из Осло написала, что из-за побочного эффекта ей понадобился бюстгальтер на размер больше.

Врач Хайнрих Бакманн считает, что такой эффект, скорее всего, связан с расширением лимфатических узлов — так организм реагирует на введение препарата. Бакманн уверяет, что это временное явление.

Представитель Норвежского агентства лекарственных средств Стейнар Мадсен также отметил, что это явление имеет краткосрочный характер. Он

уже слышал о подобном эффекте у американок. Примерно у 10 процентов вакцинированных женщин после первой прививки увеличивались лимфатические узлы, из-за чего возникало ощущение, что грудь растет.

В Pfizer о подобном эффекте не слышали, но не исключают, что он может наблюдаться.

Ранее девушка, представившаяся медсестрой, на слушаниях комитета здравоохранения палаты представителей штата Огайо рассказала, что после прививки от коронавируса она может примагничивать предметы.

В июне сообщалось, что жительница английского города Уисбеч графства Кембриджшир лишилась голоса из-за прививки от коронавируса.