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В России создали вакцину от COVID-19 со сроком иммунитета до 17 лет

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Фото: Максим Захаров / РИА Новости

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) создало вакцину от COVID-19 нового поколения и на новой технологической платформе, после введения которой у человека может выработаться стойкий иммунитет сроком до 17 лет. Об этом сообщила глава организации Вероника Скворцова, передает «Интерфакс».

По ее словам, в июне будут завершены доклинические испытания препарата, в июле начнутся клинические исследования.

1 марта на встрече с президентом Владимиром Путиным Скворцова рассказывала, что вакцина от ФМБА будет воздействовать не на S-белок, а на другие белковые компоненты коронавируса. По ее словам, после такой прививки должен развиваться очень продолжительный клеточный иммунитет.

Ранее глава агентства говорила, что препарат от коронавируса «Мир-19» ориентировочно будет зарегистрировано в стране до конца 2021 года. ФМБА получило разрешение на проведение второй фазы клинических испытаний.

На данный момент в России зарегистрированы три вакцины от коронавируса — «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». С 18 января россияне могут пройти вакцинацию, в основном «Спутником V» от Центра имени Гамалеи. В Москве первым компонентом этого препарата привились уже миллион жителей.

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