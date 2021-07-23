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Собянин заявил о прохождении Москвой пиков заболеваемости COVID-19

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Фото: Globallookpress.com

Москва прошла пики заболеваемости коронавирусом. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1», передает ТАСС.

Градоначальник добавил, что заболеваемость COVID-19 в Москве снижается пятую неделю подряд. Кроме того, в городе ежедневно прививаются около 90 тысяч человек.

Собянин также рассказал, что привитые от коронавируса заболевают намного реже, а если и болеют, то переносят инфекцию нетяжело.

Ранее мэр Москвы заявил, что в столице вакцинированы 70 процентов работников. Собянин считает, что таких результатов удалось добиться благодаря ответственному отношению бизнеса к поставленным задачам. Он также добавил, что москвичи стали ответственно относиться к выполнению мер санитарной защиты.

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