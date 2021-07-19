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Собянин заявил о снижении заболеваемости COVID-19 в Москве

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Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
Сергей Собянин заявил, что в Москве четвертую неделю снижается заболеваемость COVID-19

В Москве на протяжении четырех недель идет снижение заболеваемости COVID-19. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин, передает ТАСС.

По словам градоначальника, число вновь выявленных пациентов с коронавирусом и госпитализаций в московских госпиталях снижается.

«Конечно, мы сейчас работаем в условиях пандемии, и большая нагрузка ложится на врачей, медсестер, которые работают в выездных бригадах, КТ-центрах, — вы достойно справляетесь», — отметил мэр.

Ранее Собянин выразил надежду на улучшение эпидемиологической ситуации в ближайшие недели в Москве. Такое заявление он сделал в ходе открытия после реконструкции здания консультативно-диагностического центра № 6, филиала № 5 в столичном районе Западное Дегунино.

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