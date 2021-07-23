Работодателям запретили разглашать данные о вакцинации россиян без их согласия

Работодателям запретили разглашать данные о прохождении вакцинации сотрудниками без их согласия. Об этом говорится в совместных разъяснениях Минтруда и Роспотребнадзора.

В ведомствах напомнили, что данные о вакцинации россиян относятся к персональным.

«Работник, прошедший вакцинацию, представляет информацию о вакцинации в кадровое подразделение организации. Данные о прохождении/непрохождении вакцинации относятся к персональным данным и не подлежат распространению без согласия работника», — говорится в документе.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что привитые от коронавируса заболевают в гораздо меньших количествах. По его словам, у тех, кто все-таки заболел COVID-19 после вакцинации, болезнь протекает в более легкой форме.

В России, согласно данным на 23 июля, первую прививку от COVID-19 получили около 35 миллионов человек. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, в стране активно наращиваются темпы производства однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт».