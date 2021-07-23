В Минтруде рассказали о необходимой доле привитых от COVID-19 сотрудников

Доля привитых от COVID-19, а также переболевших им сотрудников в трудовых коллективах организаций должна достигать 80 процентов. Об этом сообщается в совместных рекомендациях Минтруда России и Роспотребнадзора, опубликованных на сайте ведомства.

В документе отмечается, что указанные параметры необходимы для стабилизации ситуации с коронавирусом. Также за работодателем остается право предоставления выходного дня сотруднику для вакцинации.

В России, согласно данным на 23 июля, первую прививку от COVID-19 получили около 35 миллионов человек. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, в стране активно наращиваются темпы производства однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт».