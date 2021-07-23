Четвертый регион за день ввел обязательную вакцинацию части россиян от COVID-19

В Марий Эл ввели обязательную вакцинацию части россиян от COVID-19. Это четвертый регион за день, где приняли подобное решение. Об этом сообщается на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

Обязательную вакцинацию должны сделать 60 процентов работников организаций торговли, образования, медицины, культуры, фитнес-центров, бассейнов, общепита, транспортной сферы, ЖКХ, государственных и муниципальных учреждений.

Первый компонент вакцины нужно получить до 1 сентября, а второй до 25 сентября. Кроме того, привиться должны все совершеннолетние учащиеся ссузов и вузов, а также призывники.

За 23 июля обязательную вакцинацию части населения ввели еще на Камчатке, а также в Алтайском и Красноярском краях.

Первой о такой мере объявила Москва. Вслед за столицей аналогичное решение приняли власти Подмосковья, Ленинградской, Тверской, Кемеровской, Нижегородской, Свердловской, Смоленской и Тамбовской областей. Также меры действуют в Башкирии, Хабаровске, Мурманске, Ненецком автономном округе, на Сахалине, в Краснодарском крае и других регионах.

