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Врачи дали онкобольным пациентам совет по вакцинации от COVID-19

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Фото: Наталья Макарова / Коммерсантъ

Московские врачи рекомендовали онкопациентам вакцинироваться от COVID-19 независимо от этапа лечения и нозологии, а также учитывать индивидуальные факторы, принимая решение о прививки. Специально для онкобольных эксперты разработали рекомендации по вакцинации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу департамента здравоохранения Москвы.

В рекомендациях отмечается, что противоопухолевое лечение во время вакцинации не должно останавливаться. В приоритетном порядке вакцинацию должны пройти как пациенты, так и врачи, которые находятся с ними в непосредственном контакте.

«Например, если пациенту назначено введение противоопухолевой терапии, то вакцинацию следует проводить до начала лечения, как правило, за 1-2 недели, при планировании хирургического лечения рекомендуется вакцинироваться за две недели либо после полного восстановления пациента после оперативного вмешательства. Стоит отметить, что вакцинация не проводится в острых и терминальных стадиях заболевания, а в случаях трансплантации костного мозга специалисты рекомендуют провести вакцинацию через 2-6 месяцев», — говорится в материале.

Сообщается, что московский опыт вакцинации онкопациентов показывает безопасность и высокую результативность.

Ранее главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников дал совет по вакцинации от COVID-19 россиянам, планирующим отъезд в отпуск. Он рекомендовал обязательно поставить в план подготовки к отпуску вакцинацию.

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