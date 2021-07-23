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В Алтайском крае ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для части жителей

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Фото: Данила Егоров / Коммерсантъ

Обязательная вакцинация от коронавируса для части жителей введена в Алтайском крае, соответствующее постановление подписала главный врач региона Ирина Пащенко, документ опубликован на сайте Роспотребнадзора края.

Согласно постановлению, прививку обязаны сделать сотрудники сферы торговли, общепита, транспорта и образования. Также это необходимо медицинским работникам и тем, кто работает в банках, туристических агентствах и фитнес-центрах.

Кроме того, вакцинация обязательна для госслужащих. В их числе сотрудники Росгвардии, МЧС, а также чиновники.

Главный санитарный врач постановила, что привить первым компонентом часть жителей нужно до 22 августа 2021 года, вторым — до 19 сентября.

Ранее обязательную вакцинацию для части жителей ввели на Камчатке. Первой о такой мере объявила Москва. Вслед за столицей аналогичное решение приняли власти Подмосковья, Ленинградской, Тверской, Кемеровской, Нижегородской, Свердловской, Смоленской и Тамбовской областей. Также меры действуют в Башкирии, Хабаровске, Мурманске, Ненецком автономном округе, на Сахалине, в Краснодарском крае и других регионах.

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