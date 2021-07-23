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На Камчатке ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для части граждан

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Фото: Татьяна Макеева / Reuters

Обязательная вакцинация для части граждан объявлена на Камчатке. Прививку должны сделать работники сферы услуг и госслужащие. Об этом сообщается в постановлении главного санитарного врача региона Яны Господарик, которое опубликовано на сайте Роспотребнадзора Камчатского края.

Согласно документу, вакцинироваться от COVID-19 нужно тем, кто работает в сфере образования, здравоохранения и социальной защиты. Кроме того, это необходимо работникам транспорта, торговли и фитнес-клубов.

Также обязательную вакцинацию ввели для госслужащих и работников рыбной промышленности.

Главный санитарный врач Камчатки постановила, что привить первым компонентом вакцины часть граждан нужно до 20 августа 2021 года. Такое требование не касается тех, кто имеет медотвод от вакцинации.

Ранее обязательную вакцинацию для части населения ввели в Красноярском крае. Первой о такой мере объявила Москва. Вслед за столицей аналогичное решение приняли власти Подмосковья, Ленинградской, Тверской, Кемеровской, Нижегородской, Свердловской, Смоленской и Тамбовской областей. Также меры действуют в Башкирии, Хабаровске, Мурманске, Ненецком автономном округе, на Сахалине, в Краснодарском крае и других регионах.

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