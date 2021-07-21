В Дагестане ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для части граждан

В Дагестане ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для сотрудников сферы услуг и торговли. Соответствующее постановление подписал главный санитарный врач республики Николай Павлов, документ опубликован на сайте регионального Роспотребнадзора.

Согласно постановлению, прививку обязаны сделать работники здравоохранения, образования, социальной защиты и транспорта. Кроме того, это необходимо организаторам культурных и спортивных мероприятий, а также жителям Дагестана, которые работают с детьми.

