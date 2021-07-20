В Роспотребнадзоре оценили введение обязательной вакцинации в Петербурге

Введение обязательной вакцинации в Санкт-Петербурге в случае необходимости возможно. Однако лучше действовать методами убеждения. Об этом заявила начальник отдела эпидемиологического надзора городского управления Роспотребнадзора Ирина Чхинджерия, пишет «Фонтанка.ру».

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«Это может сработать не на пользу вакцинации, нужно все-таки людей убеждать», — оценила Чхинджерия возможность ввода обязательно вакцинации.

За последние три недели, по словам специалиста, в Петербурге ускорились темпы прививочной кампании. Кроме того, она напомнила, что целевым показателем до сих пор является вакцинация 60 процентов взрослого населения.

Ранее член Общественной палаты Ленобласти Владимир Петров предложил ввести ответственность за призыв к отказу от вакцинирования по немедицинским показаниям. В Госдуме эту инициативу поддержали.