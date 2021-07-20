Россия
 
Последние новости
Богатейший человек мира Безос отправился в космос
Лукашенко сравнил литовских пограничников с фашистами и напомнил им про лагеря
Названы самые популярные за рубежом российские исполнители
Польские пограничники забрали велосипед у белоруса
Путин съел мороженое в Подмосковье 
Глава МИД Белоруссии заявил о попытках сделать из страны «вторую Украину»
Футбольный клуб зарезервировал место для Нурмагомедова в заявке на сезон
Бюро Захи Хадид напечатало для Венеции мост
Оценена стоимость интерьеров особняка главы ГИБДД Ставрополья с золотым унитазом
Пьяный водитель без прав насмерть сбил беременную двойней россиянку и скрылся
Новости партнеров
Прослушать новость

В Роспотребнадзоре оценили введение обязательной вакцинации в Петербурге

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Введение обязательной вакцинации в Санкт-Петербурге в случае необходимости возможно. Однако лучше действовать методами убеждения. Об этом заявила начальник отдела эпидемиологического надзора городского управления Роспотребнадзора Ирина Чхинджерия, пишет «Фонтанка.ру».

«Это может сработать не на пользу вакцинации, нужно все-таки людей убеждать», — оценила Чхинджерия возможность ввода обязательно вакцинации.

За последние три недели, по словам специалиста, в Петербурге ускорились темпы прививочной кампании. Кроме того, она напомнила, что целевым показателем до сих пор является вакцинация 60 процентов взрослого населения.

Ранее член Общественной палаты Ленобласти Владимир Петров предложил ввести ответственность за призыв к отказу от вакцинирования по немедицинским показаниям. В Госдуме эту инициативу поддержали.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Онищенко заявил о проваленной информационной кампании по вакцинации
Онищенко высказался о наказании за призывы к отказу от вакцинации
Ведущий Первого канала объяснил низкий процент вакцинированных в России