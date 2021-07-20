В Госдуме поддержали введение ответственности за призыв к отказу от вакцинации

Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин поддержал идею ввести ответственность за призыв к отказу от вакцинации от COVID-19 по немедицинским показаниям. Об этом сообщает RT.

Депутат назвал идею «правильной и понятной» и заявил, что те, кто активно продвигает идеи антивакцинации, «должны быть объектом административного влияния».

Говорин также подчеркнул, что неправильное отношение к вакцинации от коронавирусной инфекции формируется из-за того, что в сети можно наткнуться на большое количество недостоверных, ненаучных данных, которые распространяют люди, не имеющие отношения к медицине.

«В большинстве стран отношение к людям, которые ведут такую агитационную работу, достаточно жесткое», — добавил он.

Ранее ввести ответственность за призыв к отказу от вакцинирования по немедицинским показаниям предложил член Общественной палаты Ленобласти Владимир Петров. Соответствующее письмо он направил в Минюст.