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Депутат Госдумы Поклонская отказалась прививаться от COVID-19

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Наталья Поклонская
Наталья Поклонская
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Депутат Госдумы Наталья Поклонская отказалась делать прививку от COVID-19, а также выступила против принудительной вакцинации. Об этом сообщает в Telegram-канале Daily Storm.

Депутат объяснила свое решение «субъективными причинами» и отметила, что не призывает людей к вакцинации или, наоборот, не вакцинироваться. Поклонская выступает за то, чтобы каждый принимал это решение самостоятельно.

Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отчитал не привившихся от коронавируса, депутатов.

В марте председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что каждый пятый депутат Госдумы (22 процента) сделал прививку от коронавируса, треть парламентариев переболела COVID-19.

На сегодняшний день за время пандемии в России выявлено более шести миллионов заболевших COVID-19. За прошедшие сутки в стране выявили 23 770 новых случаев заражения коронавирусом.

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