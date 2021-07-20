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Юрист оценил инициативу наказания за призывы к отказу от вакцинации

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Фото: Михай Карауш / РИА Новости

Идея введения уголовной ответственности за призывы к отказу от вакцинации против COVID-19 противоречит Конституции. Такое мнение по поводу наказания высказал глава коллегии адвокатов «Грибаков, Поляк и партнеры» Александр Грибаков. Об этом сообщает РИА Новости.

«Не считаю, что такая инициатива соответствует не только букве, но и духу закона. А лица, которые высказывают такие идеи, пусть перечитают 29 статью Конституции РФ», — оценил предложение Грибаков.

По мнению юриста, точку зрения нельзя навязывать обществу через страх применения уголовного наказания. Необходимо действовать другими методами, например разъяснительной работой.

Согласно 29 статье Конституции, каждому гарантируется свобода мысли и слова. Не допускаются пропаганда или агитация, возбуждающие социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду.

Ранее сообщалось, что член Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров предложил ввести ответственность за призыв к отказу от вакцинирования по немедицинским показаниям. Он направил письмо на имя министра юстиции Константина Чуйченко, в котором указал, что «часть общества отказывается прививаться, пропагандируя домыслы о вреде вакцин». Петров считает, что подобные деяния должны подпадать под статью Уголовного кодекса.

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