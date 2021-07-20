В Минздраве объяснили опасность высокой температуры после прививки от COVID-19

Высокая температура после прививки от COVID-19, сохраняющаяся больше двух дней, может говорить о том, что человек заразился коронавирусом до или во время вакцинации. Об этом предупредила главный гериатр Минздрава России Ольга Ткачева, слова которой передает «Газета.Ru».

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По ее словам, в момент введения препарата отсутствуют антитела, а через несколько дней после процедуры может проявиться COVID-19.

«Но отмечу, что сама прививка не может стать причиной коронавирусной инфекции», — уточнила Ткачева.

В свою очередь, заслуженный врач России, ведущий научный редактор сервиса Vrachu.ru Михаил Каган рекомендовал пройти ПЦР-тестирование в случае длительной высокой температуры. «Вы и члены вашей семьи должны оставаться дома до получения результатов», — посоветовал специалист.

Врачи отметили, что высокая температура, которая сохраняется не дольше одного-двух дней, является нормой. «Также может быть слабость, неприятные ощущения в месте инъекции — это свидетельствует о воспалительной реакции организма в ответ на введение вакцины», — объяснила Ткачева.

По словам Кагана, легкая лихорадка после процедуры означает, что вакцина действует, а организм вырабатывает антитела для борьбы с инфекцией. Обычно она развивается в течение 24 часов после введения препарата и может длиться от двух до трех дней.

При небольшой температуре врач рекомендовал не укрываться теплым одеялом и пить много воды. В случае, если после вакцинации температура тела поднялась выше 38,5 градусов, нужно выпить парацетамол или ибупрофен. К медикам стоит обратиться, только если температура выше 40 градусов, и лихорадка сохраняется более двух дней, а также при заметной аллергической реакции, заключил Каган.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что в день вакцинации от COVID-19 не следует ходить в баню и употреблять спиртное. Также после прививки стоит исключить занятия спортом и другие интенсивные физические нагрузки.