Мурашко назвал долю заразившихся после прививки от COVID-19 россиян

Примерно 2,5 процента вакцинированных заражаются COVID-19 после прививки, при этом в 95 процентах случаев госпитализация не требуется. Такую долю россиян назвал глава Минздрава России Михаил Мурашко. Его слова приводит РИА Новости.

«Случаются заболевания, где-то до 2,5 процента мы видим, что бывают случаи заражения. По статистике, даже те люди, которые до 2,5 процента сталкиваются и заболевают, это в большинстве своем легкое течение», — заявил Мурашко.

Ранее министр заявил, что поражение легких при COVID-19 стало развиваться в два раза быстрее. По его словам, теперь выраженное поражение легких у пациентов с коронавирусной инфекцией наступает через 3-4 дня, а не 6-7 дней, как это было раньше.

В день вакцинации от коронавируса не следует ходить в баню и употреблять алкоголь, сказал Мурашко. Также после прививки стоит исключить занятия спортом и другие интенсивные физические нагрузки.