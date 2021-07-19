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Мурашко назвал долю заразившихся после прививки от COVID-19 россиян

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Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ
Михаил Мурашко заявил, что после прививки от COVID-19 заболевают 2,5 процента россиян

Примерно 2,5 процента вакцинированных заражаются COVID-19 после прививки, при этом в 95 процентах случаев госпитализация не требуется. Такую долю россиян назвал глава Минздрава России Михаил Мурашко. Его слова приводит РИА Новости.

«Случаются заболевания, где-то до 2,5 процента мы видим, что бывают случаи заражения. По статистике, даже те люди, которые до 2,5 процента сталкиваются и заболевают, это в большинстве своем легкое течение», — заявил Мурашко.

Ранее министр заявил, что поражение легких при COVID-19 стало развиваться в два раза быстрее. По его словам, теперь выраженное поражение легких у пациентов с коронавирусной инфекцией наступает через 3-4 дня, а не 6-7 дней, как это было раньше.

В день вакцинации от коронавируса не следует ходить в баню и употреблять алкоголь, сказал Мурашко. Также после прививки стоит исключить занятия спортом и другие интенсивные физические нагрузки.

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