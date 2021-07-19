В Госдуме оценили предложение выплачивать пенсионерам пособие за вакцинацию

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов оценил предложение депутата Василия Власова выплачивать пенсионерам пособие за вакцинацию. В беседе с «Лентой.ру» он заявил, что этот вопрос необходимо решать в комплексе, беря в расчет все категории граждан, которым полагается денежное обеспечение.

RT сообщил о том, что депутат Госдумы Василий Власов предложил выплачивать привитым от коронавируса пенсионерам пособия. Письмо с соответствующей просьбой политик направил главе Минтруда России Антону Котякову.

В послании Власов подчеркнул, что руководство ряда российских регионов стремится оформить стимулирующие к вакцинации выплаты пожилым гражданам. Однако на федеральном уровне нет единого решения этого вопроса, отметил депутат.

«В связи с этим прошу вас оценить целесообразность введения федерального единовременного пособия в размере десяти тысяч рублей для получающих пенсию по старости граждан за прохождение процедуры вакцинации от COVID-19», — заявил Власов в обращении к Котякову.

Депутат добавил, что выплаты значительно поддержат пенсионеров и станут стимулом для них в вопросе вакцинации от коронавируса.

Нилов предложил ввести компенсацию за издержки вакцинации

Ярослав Нилов в разговоре с «Лентой.ру» заявил, что не стал бы называть денежные выплаты пособием, поскольку само это слово несет в себе другой социальный смысл. «Это нужно рассматривать именно как компенсацию, потому что человек после прививки должен находиться дома, у него временно должен быть особый режим питания и отдыха. И вот эти неудобства необходимо компенсировать», — прокомментировал он.

Он также отметил, что это не должно выглядеть как покупка желания человека вакцинироваться или использование его безвыходного положения. «Если это предложение и рассматривать, то в комплексе, чтобы не обижать другие категории граждан», — отметил Нилов.

«Как председатель социального комитета я понимаю, какие у нас нищенские пенсии. Я всегда с энтузиазмом отношусь к предложениям повысить материальное положение пенсионеров. Но, когда мы говорим про конкретную инициативу, у меня возникает сразу несколько вопросов, на которые должны быть ответы. Во-первых, при чем тут Минтруд? За прививки отвечает Минздрав. У Минтруда совершенно другая сфера. Для того, чтобы подобную инициативу реализовать, необходимо либо поправки в федеральное законодательство, либо указ президента», — резюмировал политик.

Он подчеркнул, что было бы неправильным выделять пенсионеров, получающих денежное обеспечение по старости в отдельную категорию граждан и платить компенсацию только им. По словам Нилова, для того, чтобы решать этот вопрос в комплексе, нужно очень хорошо разбираться в пенсионном законодательстве и понимать, какие категории граждан в России получают пенсию.

«Почему мы забыли про пенсионеров, получающих пенсию по инвалидности или по потере кормильца? А пенсионеры, получающие государственную пенсию, те люди, отработавшие в органах государственной власти, судебных инстанциях и других структурах? А почему мы забываем про получателей социальных пенсий? Выделять какую-то отдельную категорию было бы неправильно, это было бы дискриминацией», — заключил председатель профильного комитета в Госдуме.

Ранее привившимся от COVID-19 россиянам предложили поднять пенсию. Чтобы преодолеть пандемию в стране, политолог и общественный деятель Сергей Марков призвал поощрять граждан за вакцинацию прибавками к пенсии и премиями к зарплате.