Привившимся от COVID-19 россиянам предложили поднять пенсию

Политолог, общественный деятель Сергей Марков предложил поднять пенсию россиянам, привившимся от COVID-19. По его мнению, таким гражданам необходимо предоставить премии за прохождение вакцинации, сообщают «Аргументы недели».

Марков заявил, что в России «наступает катастрофа», поскольку в стране фиксируют более 20 новых тысяч заражений коронавирусом в сутки. Политолог также отметил, что на данный момент прошли вакцинацию от COVID-19 только 11 процентов россиян.

Чтобы преодолеть пандемию в стране, Марков предложил поощрять граждан за вакцинацию прибавками к пенсии и премиями к зарплате. По его мнению, прививку от коронавируса в обязательном порядке должны сделать все государственные служащие, депутаты, врачи и полицейские, что также нужно поддержать выплатами.

«Вакцинация — это гражданский долг, это патриотический долг, это семейный долг. Это должно быть лозунгом медицинской диктатуры», — подчеркнул политолог.

За последние сутки в России выявили 20 538 новых случаев коронавируса. Больше всего случаев зафиксировали в Москве (6732 зараженных). Обязательную вакцинацию от коронавируса уже ввели в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской, Мурманской, Тульской, Тверской, Кемеровской и Калининградской областях, в Ненецком автономном округе, на Сахалине и Кубани, в Краснодарском крае и других регионах. По данным Минздрава, первую прививку от COVID-19 сделали более 20 миллионов россиян.