Еще один регион России ввел обязательную вакцинацию от коронавируса

В Хакасии ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для некоторых групп населения. Согласно постановлению главного санитарного врача региона, к 31 августа должно быть привито не менее 60 процентов представителей этих сфер, сообщает РИА Новости со ссылкой на управление Роспотребнадзора по Хакассии.

Отмечается, что главный санитарный врач региона Романова Татьяна проанализировала эпидемиологическую ситуацию в субъекте и признала ее неблагополучной. По ее поручению, к 31 июля сотрудники ряда сфер должны получить первый компонент вакцины от коронавируса, а к 31 августа — второй.

Это требование коснется работников медицинских, образовательных организаций, социальной сферы, работников транспорта, работников сферы обслуживания, служащих, работники сферы услуг и учреждений культуры, досуга и спорта.

За прошедшие сутки в республике было выявлено 108 новых случаев заболеваний коронавирусом. Всего с начала года в Хакасии зарегистрировано 7090 случаев заражения инфекцией.