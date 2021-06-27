Россия
 
Последние новости
Мэр Ялты заявила о подготовке к эвакуации населения
В России назвали США «действительно слабеющей державой»
Стала известна первая четвертьфинальная пара Евро
Сборная Чехии в большинстве обыграла Нидерланды и вышла в четвертьфинал Евро
Блок Кочаряна обжалует результаты выборов в Армении
В МВД раскрыли подробности задержания россиянки из-за маски
Российский арбитр впервые в истории Евро удалил футболиста после видеопросмотра
Вирусолог рассказал о смертельной опасности индийского вируса
Греция изменила правила въезда для россиян
Новости партнеров
Прослушать новость

Еще один регион России ввел обязательную вакцинацию от коронавируса

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Михай Карауш / РИА Новости

В Хакасии ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для некоторых групп населения. Согласно постановлению главного санитарного врача региона, к 31 августа должно быть привито не менее 60 процентов представителей этих сфер, сообщает РИА Новости со ссылкой на управление Роспотребнадзора по Хакассии.

Отмечается, что главный санитарный врач региона Романова Татьяна проанализировала эпидемиологическую ситуацию в субъекте и признала ее неблагополучной. По ее поручению, к 31 июля сотрудники ряда сфер должны получить первый компонент вакцины от коронавируса, а к 31 августа — второй.

Это требование коснется работников медицинских, образовательных организаций, социальной сферы, работников транспорта, работников сферы обслуживания, служащих, работники сферы услуг и учреждений культуры, досуга и спорта.

За прошедшие сутки в республике было выявлено 108 новых случаев заболеваний коронавирусом. Всего с начала года в Хакасии зарегистрировано 7090 случаев заражения инфекцией.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Названа дата возобновления вакцинации от коронавируса в Хабаровском крае
В России предложили вакцинировать от коронавируса всех врачей
Еще один регион ввел обязательную вакцинацию от COVID-19 для категорий граждан