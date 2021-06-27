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В России предложили вакцинировать от коронавируса всех врачей

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Фото: Aleksander Polyakov / Global Look Press

Главврач больницы № 26 Санкт-Петербурга Василий Дорофеев предложил ввести обязательную вакцинацию от коронавируса для всех врачей страны. Об этом сообщает URA.RU в своем Telegram-канале.

По его словам, допускать до работы специалиста, который отказался пройти вакцинацию, нельзя. «Мы не можем в ситуации, опасной в плане заражения, допустить человека до работы без средства индивидуальной защиты (СИЗ). А вакцинация — это тот же СИЗ», — заявил Дорофеев.

Ранее власти Москвы раскрыли условия отстранения от работы непривитых от коронавируса сотрудников. В период отстранения таких людей не начисляется зарплата, также не идет включение этого времени в стаж, дающий право на отпуск.

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