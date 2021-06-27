В Минобрнауки оценили необходимость прививки от коронавируса для абитуриентов

Для поступления в российские университеты от абитуриентов не требуется ПЦР-тест или вакцинация от коронавируса. Об этом заявил глава Министерства образования и науки России Валерий Фальков в эфире «России 1», передает РИА Новости.

По его словам, большинство студентов подает документы удаленно, поэтому необходимости вводить дополнительные требования нет.

Ранее Валерий Фальков оценил идею о допуске к занятиям только привитых студентов и заявил, что такая постановка вопроса имеет право на существование. «Другой разговор, что надо обеспечить смешанный формат обучения в равной степени качества, как для тех, кто будет на кампусах и сможет прийти, так и тех, кто будет обучаться удаленно», — добавил он.