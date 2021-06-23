Минобрнауки оценило идею о допуске к занятиям только привитых студентов

Глава Министерства образования и науки России Валерий Фальков оценил идею о допуске к занятиям только вакцинировавшихся студентов в эфире «России 1». Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, такая постановка вопроса имеет право на существование. «Другой разговор, что надо обеспечить смешанный формат обучения в равной степени качества, как для тех, кто будет на кампусах и сможет прийти, так и тех, кто будет обучаться удаленно», — сказал он.

Ранее Совет ректоров вузов Москвы и Московской области рекомендовал начать новый учебный год в гибридном формате. Так, на очные занятия предложили пускать только вакцинировавшихся студентов либо имеющих справки о наличии антител, а также документы о противопоказаниях к прививке. Для остальных следует организовать онлайн-занятия.