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Минобрнауки рассказало о работе вузов в случае роста заболеваемости COVID-19

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Фото: Денис Гришкин / Агентство «Москва»

Глава Минобрнауки России Валерий Фальков рассказал, как будут работать вузы в случае роста заболеваемости COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам министра, вузы готовы перейти на дистанционную учебу и провести приемную кампанию в режиме онлайн. При этом Фальков отметил, что ведомство «уже хорошо потренировалось» и «накопило очень хороший опыт», решения будут приниматься исходя из эпидемиологической обстановки в конкретном регионе или городе.

Фальков обратил внимание на то, что в прошлом году приемная кампания была успешной, несмотря на сжатые сроки и полностью удаленный формат. В этом году в Минобрнауки рассчитывают, что «обстоятельства будут иными», поскольку «многие при подаче документов хотели бы это делать в удобном формате — удаленно», отправив по почте. Министр добавил, что вузы заинтересованы в абитуриентах, в этом году ожидается большой конкурс на всех направлениях.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил об упрощении государственной итоговой аттестации в 2021 году из-за коронавируса. В этом году учебные предметы по выбору девятиклассники сдавать не будут. Аттестаты об основном общем образовании они смогут получить, пройдя государственную итоговую аттестацию только по двум обязательным предметам. Ученики 11-х классов в 2021 году будут сдавать ЕГЭ только в том случае, если соберутся поступать в вузы.

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