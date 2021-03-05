В Минпросвещения раскрыли формат нового учебного года

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов ожидает, что следующий учебный год начнется в очном режиме. Такой формат обучения он раскрыл в эфире телеканала «Россия 1», передает ТАСС.

Чиновник также заявил, что ведомство готово к разной ситуации. По словам министра, в случае угрозы здоровью учеников, учителей, будут приняты соответствующие меры. «Надеюсь, что мы сможем спокойно и завершить учебный год, провести Единый государственный экзамен, и приступить с 1 сентября к очным занятиям», — сказал Кравцов.

Он отметил, что почти все российские школы работают в очном формате после дистанционного.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил об упрощении государственной итоговой аттестации в 2021 году из-за коронавируса. В этом году учебные предметы по выбору девятиклассники сдавать не будут. Аттестаты об основном общем образовании они смогут получить, пройдя государственную итоговую аттестацию только по двум обязательным предметам. Ученики 11-х классов в 2021 году будут сдавать ЕГЭ только в том случае, если соберутся поступать в вузы.