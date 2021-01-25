Роспотребнадзор оценил ситуацию по COVID-19 и гриппу в школах после каникул

Эпидемиологическая ситуация по COVID-19, острым респираторным вирусным инфекциям (ОРВИ) и гриппу в российских школах после окончания зимних каникул остается стабильной. Об этом в интервью «Российской газете» заявила заместитель руководителя Роспотребнадзора Ирина Брагина.

«Прошла только неделя после каникул и мы видим, что пока ситуация по коронавирусу в школах стабильная. Превышения эпидемиологических порогов по ОРВИ и гриппу среди детей тоже пока не видим. Такой мониторинг мы проводим еженедельно, и любые изменения отслеживаем в режиме реального времени», — сообщила Брагина.

По ее словам, пока что в российских школах лабораторно выявлены лишь единичные случаи гриппа. В этом помогла массовая вакцинация против него, добавила Брагина. Также специалист отметила, что в связи с ситуацией по COVID-19 все носят маски, обрабатывают руки и соблюдают дистанцию, что «позволяет снизить риски передачи всех респираторных вирусов».

Замглавы Роспотребнадзора напомнила, что вакцинация от коронавируса является добровольной. «У Роспотребнадзора нет документов, которые предполагали бы обязательные прививки для учителей от COVID-19. Но вы должны понимать, что педагоги — в группе риска. И что еще важнее, они работают с детьми. А значит, учителя во многом несут ответственность не только за свое здоровье, но и за здоровье детей», — заключила Брагина.

В январе во всех российских школах возобновили очные занятия. «Школы всех 85 субъектов Российской Федерации, в том числе Москвы, открывают свои двери, возобновляя традиционный образовательный процесс», — заявил министр просвещения Сергей Кравцов. Исключением, по словам министра, стали десять школ в семи регионах страны.

Ранее доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов рассказал, что отмена удаленки и возвращение учащихся в школы не окажет значительного влияния на ситуацию с заболеваемостью COVID-19 в Москве.