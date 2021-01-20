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Раскрыта предварительная причина массового отравления школьников в Подмосковье

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Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Причиной массового отравления школьников в Подмосковье, по предварительным данным, стал ротавирус. Об сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам источника, некоторые родители отравившихся детей также обратились в больницы с недомоганием, при этом школьную еду они не употребляли.

Ранее сообщалось, что в школах подмосковного Красноармейска отравились более 90 детей. Начальник отдела образования города Лариса Лазарева заявила, что в школах №3 и №4, где отравились несовершеннолетние, были проведены проверки пищеблоков, а также состояния помещений и продуктов питания.

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