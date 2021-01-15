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Число отравившихся в Дагестане достигло почти 200 человек

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Фото: @gorod_buynaksk

Число жителей города Буйнакска в Дагестане, обратившихся к врачам с отравлением, достигло почти 200 человек и составляет 196, из них 165 — это дети. Об этом сообщили в мэрии, передает ТАСС.

По данным агентства, госпитализированы 96 человек, среди них 73 ребенка.

Кроме того, на данный момент выписано 68 человек, и все они — дети.

14 января сообщалось, что в Буйнакске за медицинской помощью обратились более 100 человек, они находятся в состоянии легкой и средней тяжести. Изначально было известно лишь об отравлении детей, они начали поступать в больницы 12-го числа. Глава города Исламудин Нургудаев предположил, что причиной могли стать просроченные продукты из подарочных наборов. Позже в Роспотребнадзоре заявили, что инцидент произошел из-за грязной питьевой воды.

У всех пациентов наблюдается температура, тошнота, рвота и расстройство кишечника. Проводится комплекс профилактических и противоэпидемических мероприятий, добавили в службе. Кроме того, усилен контроль за качеством воды, подаваемой населению города.


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