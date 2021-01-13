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Десятки российских детей госпитализировали с отравлением

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Фото: Башир Алиев / РИА Новости

В Дагестане более 50 детей были госпитализированы с признаками отравления. Об этом сообщила пресс-служба администрации города Буйнакск в Instagram.

Дети стали поступать в больницу 12 января. Врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести — наблюдаются температура, тошнота, рвота, расстройство кишечника, говорится на сайте министерства здравоохранения республики.

В настоящее время устанавливаются причины отравления. У детей были взяты анализы на различные кишечные инфекции. В Буйнакск направлена бригада специалистов минздрава региона, эпидемиологи и инфекционисты Республиканского центра инфекционных болезней.

В сентябре в Петербурге восемь детей отравились парами хлора при купании в бассейне. У двоих из них диагностировали ингаляционное отравление средней степени тяжести. Трем детям оказали медицинскую помощь на месте и не стали госпитализировать.

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