Стали известны подробности отравления российских детей хлором в бассейне

Среди госпитализированных с отравлением парами хлора в Санкт-Петербурге детей четверо в возрасте семи-восьми лет и один 15-летний подросток. Подробности происшествия стали известны РИА Новости.

Как сообщил представитель городского комитета по здравоохранению, парами хлора в бассейне Фрунзенского отравились восемь российских детей, пять из них были госпитализированы. Пострадавшие находятся в состоянии легкой и средней тяжести.

Обстоятельства инцидента выясняет прокуратура Фрунзенского района Санкт-Петербурга. Возбуждено уголовное дело об услугах, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее сообщалось, что у двоих госпитализированных детей — ингаляционное отравление средней степени тяжести. Трем детям оказали медицинскую помощь на месте и не стали госпитализировать.