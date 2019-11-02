Подростки массово отравились в бассейне и попали в больницу

В белорусском городе Барановичи группа подростков попала в больницу после отравления парами хлора в бассейне. Об этом сообщается на сайте МЧС республики.

Всего в бассейне занимались 15 человек в возрасте от 13 до 14 лет. Во время занятий они почувствовали затрудненное дыхание и резь в горле. В итоге 13 из них госпитализировали, угрозы для их жизни нет.

По предварительной информации спасателей, отравление произошло из-за смешивания в одном ведре средства для обработки воды и дезинфицирующего средства, в результате чего произошла реакция с выделением паров хлора. Емкость находилась в тамбуре запасного выхода, и пары частично попали в зал с бассейном.

В 2018 году похожее происшествие произошло в российском городе Мыски: 12 детей отравились, надышавшись парами хлора в бассейне. У пострадавших были диагностированы раздражение слизистых, тошнота и кашель.

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