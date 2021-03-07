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Российским студентам придется сдавать биометрию перед экзаменами

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Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В 2022 году высшие учебные заведения собираются проводить дистанционные сессии, перед началом которых студентам придется сдавать биометрию. О решении кабмина сообщает РИА Новости.

Новый формат разрешен в разных программах: бакалавриате, магистратуре и специалитете. Уточняется, что биометрия собирает и сохраняет личные данные человека.

В связи с этим вопрос о введении биометрической системы будут принимать главы заведений. Кроме того, для этого необходимо и согласие самого студента. Об этом говорится в постановлении, подписанном премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Перед началом экзамена человек должен зарегистрироваться и пройти процедуру — произнести перед камерой несколько чисел. После этого система запомнит его поведение и действия, все сведения будут направлены по защищенным каналам в учебную организацию. Затем можно начать экзамен, говорится в сообщении кабмина.

Отмечается, что подобный формат тестирования поможет студентам из отдаленных городов в сдаче экзаменов. «У них появится возможность не приезжать в вуз для сдачи экзаменов», — пояснили в пресс-службе.

Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что следующий учебный год скорее всего начнется в очном режиме. «Надеюсь, что мы сможем спокойно и завершить учебный год, провести ЕГЭ и приступить с 1 сентября к очным занятиям», — сказал он.

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