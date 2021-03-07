В Минтруде разъяснили новые правила заполнения электронных трудовых книжек

В Министерстве труда объяснили, как не потерять трудовой стаж людям, перешедшим на электронные трудовые книжки. Об этом пишет «Российская газета».

Поясняется, что граждане могут обратиться в любое отделение Пенсионного фонда России с бумажной трудовой и заявлением о включении в свой индивидуальный лицевой счет всех сведений о трудовой деятельности, указанных в книжке до 1 января 2020 года. Это связано с тем, что в электронной трудовой имеется информация о стаже с 2020 года, а предыдущий стаж сохраняется в бумажном аналоге, и в случае утери бумажной книжки стаж восстановить будет проблематично.

Юрист Вадим Ткаченко уточнил изданию, что заявление можно подать лишь при личном появлении в ПФР, дистанционно такая услуга не указывается.

Ранее РБК со ссылкой на результаты исследования рекрутингового сервиса HeadHunter сообщал, что большая часть россиян (54 процента) по итогам 2020 года отказалась от перехода на электронные трудовые книжки и осталась верна бумажным. В качестве главной причины отказа они назвали непонимание принципа работы. При этом 80 процентов опрошенных заявили, что получали предложение от работодателя о переходе на электронную трудовую, 15 процентам респондентов таких предложений не поступало.

Электронные трудовые книжки были введены в России с января 2021 года. Доступ к содержащимся в них данным предоставляется через сайт Пенсионного фонда и портал госуслуг. Одновременно сохраняется возможность продолжить вести бумажную трудовую. Для этого работнику необходимо было до конца 2020 года написать соответствующее заявление.

По данным Пенсионного фонда, из 47 миллионов работающих россиян, определившихся со способом ведения трудовой книжки, электронный формат выбрали шесть миллионов человек.