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Большая часть россиян осталась верна бумажным трудовым книжкам

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Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Большая часть россиян по итогам 2020 года отказалась от перехода на электронные трудовые книжки и осталась верна бумажным, пишет РБК со ссылкой на результаты исследования рекрутингового сервиса HeadHunter.

По данным авторов исследования, на электронную версию трудовой книжки отказались переходить 54 процента российских работников. При этом 80 процентов опрошенных заявили, что получали предложение от работодателя о переходе на электронную трудовую, 15 процентам респондентов таких предложений не поступало.

Среди перешедших на новый формат ведения трудовой книжки наибольшую долю (по 57 процентов) составляют работники сферы IT, продаж и начинающие специалисты. Реже всего переходят кадровые специалисты (23 процента) и бухгалтеры (31 процент).

В качестве главной причины отказа перейти на электронную трудовую книжку участники опроса назвали непонимание принципа работы. Такой вариант выбрали 55 процентов респондентов. По 35 процентов отметили, что не считают новый формат безопасным, а также не доверяют инициативам государства в области информационных технологий.

В то же время основными поводами для перехода послужили сокращение бумажной волокиты (57 процентов опрошенных), облегченный доступ к данным (52 процента) и минимизация риска потери документов (32 процента).

Электронные трудовые книжки были введены в России с января 2021 года. Доступ к содержащимся в них данным предоставляется через сайт Пенсионного фонда и портал госуслуг. Одновременно сохраняется возможность продолжить вести бумажную трудовую. Для этого работнику необходимо было до конца 2020 года написать соответствующее заявление.

По данным Пенсионного фонда, из 47 миллионов работающих россиян, определившихся со способом ведения трудовой книжки электронный формат выбрали шесть миллионов человек.

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