Российским вузам разрешили вселять в общежития только вакцинированных студентов

В России вузы вправе заселять в общежития только привитых студентов в связи со сложной эпидемиологической обстановкой в стране. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки.

Кроме справки о прохождении вакцинации, высшие учебные заведения будут вправе требовать от студентов при заселении в общежитие медицинский отвод. Это может быть предпринято «для организации безопасного образовательного процесса и сохранения качества образовательных услуг». В пресс-службе добавили, что данные меры будут приниматься по усмотрению руководства вузов .

В Минобрнауки напомнили, что учебные заведения несут ответственность за жизнь и здоровье своих студентов, педагогов, а также других работников. При этом вузы обязаны создать необходимые и безопасные условия для обучения и труда в соответствии с установленными нормами.

Отмечается, что в Москве Финансовый университет при правительстве России первым обязал учащихся, которые заселяются в общежития, иметь подтверждение вакцинации или медицинский отвод.

Ранее глава Министерства образования и науки России Валерий Фальков оценил идею о допуске к занятиям только вакцинировавшихся студентов. По его словам, такая постановка вопроса имеет право на существование.

Совет ректоров вузов Москвы и Московской области рекомендовал начать новый учебный год в гибридном формате. Так, на очные занятия предложили пускать только вакцинировавшихся студентов, либо имеющих справки о наличии антител, а также документы о противопоказаниях к прививке. Для остальных следует организовать онлайн-занятия.