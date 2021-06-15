Московским студентам разрешили сдать сессию дистанционно

В Москве студенты, сдающие сессию с 15 по 19 июня, смогут сделать это дистанционно. Соответствующий приказ выпустило Минобрнауки. Его приводит ТАСС.

В документе указано, что подведомственные Минобрнауки вузы вправе обеспечить реализацию образовательных программ, в том числе летнюю сессию и государственные экзамены дистанционно.

Такие меры приняты в связи «с учетом эпидемиологической обстановки, а также в целях необходимости обеспечения высокого качества образования».

Также сотрудники вузов должны соблюдать антиковидные требования Роспотребнадзора.

Ранее сообщалось, что в Москве за последние сутки выявили 6805 новых случаев коронавируса. Общее число заражений с начала пандемии составило 1 248 112. За сутки в столице умер 71 человек, всего с начала пандемии скончались 21 050 пациентов.