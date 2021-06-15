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Законопроект о внесении вакцины от COVID-19 в план прививок сняли с рассмотрения

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Фото: пресс-служба Госдумы РФ

Законопроект о внесении вакцины от COVID-19 в национальный план-календарь прививок сняли с рассмотрения в Госдуме. Об этом заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, сообщает РИА Новости во вторник, 15 июня.

Законопроект о включении вакцинации от COVID-19 в план национального календаря прививок был принят нижней палатой парламента в первом чтении 8 июня.

Согласно инициативе, предлагалось уточнить, что национальный календарь профилактических прививок включает в себя вакцинацию против «гепатита В, дифтерии, коклюша, кори, краснухи, полиомиелита, столбняка, (...) гриппа и новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

Такие изменения позволили бы проводить закупку препаратов против коронавируса за счет средств федерального бюджета.

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