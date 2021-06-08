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Госдума одобрила включение вакцинации от COVID-19 в план прививок

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Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Депутаты Госдумы на пленарном заседании 8 июня приняли в первом чтении законопроект о включении прививки от COVID-19 в план национального календаря прививок. Передает ТАСС.

В законе предлагается уточнить, что национальный календарь профилактических прививок включает в себя вакцинацию против «гепатита В, дифтерии, коклюша, кори, краснухи, полиомиелита, столбняка, (...) гриппа и новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

Такие изменения позволят осуществлять закупку препаратов против новой коронавирусной инфекции за счет средств федерального бюджета.

Ранее заместитель главы Минздрава Олег Гриднев сообщил, что вакцинация россиян от COVID-19 останется добровольной даже при внесении этой прививки в национальный календарь.

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