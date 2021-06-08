Жириновский поспорил с Путиным из-за добровольной вакцинации

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский поспорил с президентом России Владимиром Путиным, заявившем ранее об исключительно добровольной вакцинации от коронавируса. Его слова во вторник, 8 июня, передает URA.RU в своем Telegram-канале.

Жириновский отметил, что рано или поздно такие прививки все равно сделают обязательными для всех граждан, и «без этого пандемию не остановить».

Ранее российский лидер высказался против введения обязательной вакцинации от коронавируса в стране. Граждане должны сами осознать, что отказ от вакцинации опасен, считает он. Путин отметил, что в стране созданы все условия для вакцинирования, а сам препарат надежный и безопасный.

Предложение президента поддержала и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. По ее мнению, обязательная прививка от коронавируса — это «грубое нарушение закона и тех правил, которые у нас существуют».