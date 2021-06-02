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Матвиенко отвергла идею обязательной вакцинации от коронавируса

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Валентина Матвиенко
Валентина Матвиенко
Фото: пресс-служба Совета Федерации

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко отвергла идею обязательной вакцинации населения от коронавируса, назвав это нарушением российских законов. Ее слова передает ТАСС.

«Еще раз хочу подтвердить, все мы сторонники того, что никакой обязательной вакцинации быть не может, потому что это будет грубое нарушение закона и тех правил, которые у нас существуют», — сказала Матвиенко на заседании Совфеда.

Президент Владимир Путин также выступил против обязательной вакцинации от коронавируса. По словам главы государства, принуждать делать прививку нельзя. При этом граждане должны сами осознать, что отказ от вакцинации опасен. Он отметил, что в стране созданы все условия для вакцинирования, а сам препарат надежный и безопасный.

Ранее власти Якутии решили ввести обязательную вакцинацию жителей от COVID-19 после постановления главного санитарного врача республики об обязательной иммунизации населения. Муниципалитетам и городам было поручено издать соответствующие нормативные акты. Но позже пресс-секретарь главы республики Афанасий Ноев заявил, что обязательной вакцинации от COVID-19 в Якутии не будет, в постановлении санитарного врача речь шла об организации массовой прививочной кампании.

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