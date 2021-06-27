Названа дата возобновления вакцинации от коронавируса в Хабаровском крае

Вакцинацию от коронавируса в Хабаровском крае, приостановленную из-за высокого спроса на прививку, возобновят в понедельник, 28 июня. Такую дату назвали в Telegram-канале «Здравый смысл 27».

«15 тысяч доз вакцины сегодня поступило в Хабаровск, и 50 тысяч доз доставит корпорация "Нацимбио" завтра утром. Вакцинация в Хабаровске возобновляется завтра», — говорится в сообщении.

25 июня в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре приостанавливали первичную вакцинацию от COVID-19 в связи с высоким спросом на препараты. По словам зампреда правительства региона Евгения Никонова, темпы вакцинации в Хабаровском крае резко выросли, за последние два дня прививку получили 5,2 тысячи россиян.

Ранее сообщалось, что в 10 субъектах России введут обязательную вакцинацию от коронавируса. Первой обязательную вакцинацию части населения ввела Москва, вслед за ней аналогичное решение приняли власти Московской области.