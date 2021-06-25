В СПЧ высказались против обязательной вакцинации россиян

В Совете по правам человека (СПЧ) высказались против обязательной вакцинации граждан России. Об этом заявил глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Ранее Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) и Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) призвали правительство страны ввести обязательную вакцинацию всего населения за исключением несовершеннолетних и имеющих противопоказания.

В свою очередь Фадеев высказался против этого предложения и отметил, что жителей России нужно уговаривать делать прививки, а не заставлять. «Если нет, то тогда что, в тюрьму сажать будут? Какие-то конкретные предложения? Если человек отказывается, что ему, 10 лет лагерей?» — заявил глава совета.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вакцинация остается добровольной. По его словам, если гражданин не желает делать прививку на текущем месте работы, то он всегда может сменить род деятельности.